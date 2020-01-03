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Bomba iddia! Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile yollarını ayırıyor

Süper Lig'de son 8 haftada sadece 1 kez galip gelebilen Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

03.01.2020 00:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:17

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıracağı iddia edildi. A İstihbarat Şefi Aykut İnce, yarın Malatyaspor yönetim kurulunun Sergen Yalçın ile toplantı yapacağını ve deneyimli hoca ile yolların ayrılmasının an meselesi olduğunu canlı yayında açıkladı.

İLK YARIDA 24 PUAN TOPLADILAR

Bilindiği üzere Abdullah Avcı'dan memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'taki birçok maçta Sergen Yalçın lehine tezahüratlarında bulunmuştu. Son 8 haftada sadece Beşiktaş'ı yenen Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamladı. Sarı-siyahlı ekip, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı.

Bomba iddia! Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile yollarını ayırıyor

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Malatyaspor, Spor


HABER YORUMLARI (4)
BAYKUŞ: Bu habere malatya taraftarından çok Abdullah avcı üzülmüştür.
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HEE: son 8 hafta diyosanız o son sekiz hafta kimlerle oynandı bi sonuçları görelim yorum yapalım. demekki ilk dokuz hafta baya puan almış biz mi araştıracaz sizin habere yorum yazmak için yoksa haa 8 demişler diye bilip bilmeden hop sazan gibi atlayacaz
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ES: yıldız futbolculardan ıyı hoca olmaz yapamazlar
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BİR DOST: Zidane ney?
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