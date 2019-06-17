Bomba iddia: Zerrin Özer'in dün akşam evlendiği Murat Akınca, 3 kadını dolandırdı

Türk pop müziğine damga vuran isimlerden olan 61 yaşındaki Zerrin Özer, geride bıraktığımız akşam 34 yaşındaki Murat Akınca adlı sevgilisiyle evlendi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Hanım, Akınca'nın dolandırıcı olduğunu iddia ederek herkesi şaşırtan açıklamalar yaptı.

"ANNESİYLE BİRLİKTE DOLANDIRICI"

Zerrin Özer'in kameralardan uzak tuttuğu sevgilisi Murat Akınca ve annesi hakkında herkesi şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan Seda Hanım, şunları anlattı:

"Mahmut Atalay adını kullanıyor. Annesiyle birlikte dolandırıcılar. Sahte kimlik kullandığı için paralar annesinin hesabına yatar.Kardeşi Amerika'daydı. Ben öğrenci danışmanlığı yapıyorum. Annesiyle birlikte ofise geldi kardeşini farklı bir okula yönlendirdik. Sonra aramalar, mesajlar ve ofise kahvelerle gelmeler falan başladı. İnsana çok güzel davranıyor şüphe etmezsin. Kendisini yaşam koçu ve fitness hocası olarak tanıttı. Biz yaklaşık 1,5 sene konuşup flört ettik. Sonra 'bir yere ödemem var' diyerek benden bin lira para aldı akşam ödeyeceğim dedi gerçekten de ödedi bu güven yaratma durumu.

"BENİ 400 BİN TL DOLANDIRDI"

Sonra kardeşi tekrar Amerika'ya gitmek istedi. Onun için 'ödeme yapmam lazım, çeklerim var onu bozdurmam lazım' falan dedi. Benden yaklaşık olarak 3 bin TL aldı. Ardı arkası kesilmedi. Bir süre sonra 'benden bu parayı almak istersen gel şu çeki birlikte bozduralım' falan dedi. Annesi de gelip bana çok teşekkür etti onlara yardım ettiğim için. Kendilerini çok zengin gösteriyorlar. Bizim evlilik düşüncemiz yoktu. Hem iş hem arkadaş ilişkimiz vardı. Kendisinin şu an anlatamayacağımşeyleri de var. Benim gözüm tehditleri başladığı zaman açılmadı. Ailem için 'benimle birlikte olduğunu söylerim' diyerek tehdit etti. Mafya adamlarının yanında çalışıyor. Beni dolandırması 30 bin dolardan daha yüksek yani şuan ki parayla 400 bin TL değerinde.

"ÇOCUĞUMU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Benim bir çocuğum var, beni çocuğumun ölümüyle tehdit etti. Okulunu falan da öğrenmiş beni bununla korkuttu. Bunların mesajları da duruyor bende. Beni işimden bile etmeye kalkıştı. İnanamayacağınız şekilde yalancı biri. Annesi hakkında da suç duyurusunda bulundum.

"ZERRİN ÖZER MALINI KAPTIRMADIYSA NE MUTLU"

Zerrin Özer'le düğün fotoğraflarını görünce çok sevindim, çünkü gökte ararken yerde buldum. Benden aldığı paraları ödeyebileceğini düşünüyorum. Ben 2016 yılında beri peşindeyim. Zerrin Özer beni izliyorsa bu duyduklarının onda biri, bende daha çok bilgisi var. Eğer malını kaptırmadıysa ne mutlu. Kadınlarının çocuklarının nafakalarını bile alan bir adam. Benimde çocuğumun nafakasını aldı. Benim adımı duyduğunda çok şaşıracak. Çanakkale de yaşayan bir kadını da kardeşimin okul parasını ödeyemiyorum diyerek kandırmış."

"GEREKENİ YAPACAĞIM"

Zerrin Özer'in yakın arkadaşı ise sunuculara mesaj atarak "Bu adam hakkında bende çok şey duydum. İş yoğunluğumdan dolayı Zerrin'i uyaramadım. Ama şimdi gerekeni yapacağım" dedi.

ŞİKAYETLER PEŞ PEŞE GELDİ

Seda Hanım'ın yanı sıra Nalan ve Esra Hanım'ın da aynı kişi tarafından dolandırıldığı hatta karakolda bununla alakalı şikayet dilekçelerinin olduğunu iddia etti. Canlı yayına bağlanan Esra Hanım, Murat Akınca'nın 40 bin TL'lik cihazı alarak kendisini dolandırmaya çalıştığını, hatta kendisinden para istediğini ancak kendisinin vermediğini söyledi.