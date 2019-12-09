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Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik'in görüntüsü 15 Kasım'da paylaşılmıştı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı.

09.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:50
Şırnak'ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Genel Komutanlığı'nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy köyü sınırları içerisinde Pisikayası tepesi mevkisinde 9 Aralık sabahı bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Tespit edilen el yapımı patlayıcıya imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
JANDARMADAN BARUT KOKUSU, PARFÜM KOKUSU PAYLAŞIMI
Patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik'in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. Barut kokusu, parfüm kokusu başlıklı paylaşımda Çevik'in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.
(İHA)
Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik'in görüntüsü 15 Kasım'da paylaşılmıştı

Esra Çevik, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA


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