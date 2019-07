Bomba imha uzmanları her an göreve hazır

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bomba imha uzmanları, gerçekleştirdikleri eğitim ve tatbikatlarla her an göreve hazır bekliyor. Ülke genelinde tüm bomba imha uzmanlarının eğitim gördüğü Ankara'daki merkezde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği otobüs durağındaki şüpheli pakete başarıyla müdahale edildi. Bomba imha uzmanları, baskın yapılan bir bölgede karşılaştıkları duvar engelini de 'kapı açma' adı verilen yöntemle patlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı'ndaki kampüsünde faaliyet gösteren Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde, 1999 yılından bu yana bomba imha uzmanları eğitilerek yetiştiriliyor. Emniyet Teşkilatının en zor birimlerinden olan Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapmak isteyenler, mevcut personel içinden gönüllülük esasına göre seçiliyor. Gönüllü olarak başvuruda bulunan personel, yazılı sınav ve mülakat sonrasında psikologlarca gerçekleştirilen bir sınavdan geçiyor. Sınavı başarıyla geçen personel, 14 haftalık eğitim alıyor. Eğitimi de başarıyla tamamlayan personel, bomba uzmanı olmaya hak kazanıyor.

ÜLKE GENELİNDE 400 UZMAN

Ülke genelinde 81 il ve 18 ilçede yaklaşık görev yapan yaklaşık 400 bomba uzmanı, dönem dönem Gölbaşı'ndaki merkezde eğitime alınıp, tekrar görev yerlerine dönüyor. Bomba uzmanlarına yaklaşık 130 patlayıcı madde arama köpeği ve idarecisi de destek veriyor.

ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ, 'ÖZEL ELBİSE'

İhbarları değerlendiren uzmanların kullandıkları teçhizatın başında, ölümle yaşam arasında engel oluşturan 'bomba uzmanı elbisesi' geliyor. Uzman, 4 parçadan oluşan ve yaklaşık 35 kilogram ağırlığındaki elbiseyi giydikten sonra bombaya müdahale ediyor. Uzmanlar ayrıca, 'AK-ER' adı verilen cihazın yardımıyla da bombaya müdahale ediyor. İçine su konulan bölmeleri ve bir patlama odası bulunan AK-ER, patlama odasında meydana gelen basınçlı su ile yabancı cisim ya da bombaya müdahale ediyor. Müdahale için bomba imha robotları da kullanılıyor. AK-ER cihazını taşıyabilen, üzerinde kamera ve çeşitli kol sistemleri bulunduran, kablosuz yönlendirilebilen robot, şüpheli nesneye uzak mesafeden, güvenli bir şeklide müdahalede bulunuyor.

NEFES KESEN TATBİKAT

Bomba imha uzmanları, sürekli eğitim ve tatbikatlarla her an göreve hazır tutuluyor. Tatbikatlarda bomba imha robotları ve dedektör bomba arama köpekleri de kullanılıyor. Gölbaşı yerleşkesindeki tatbikatta senaryo gereği şüpheli bir araçta arama yapan dedektör köpek 'İyti', oturarak idarecisine işaret verdi. Olay yerinde hazır bekleyen bomba uzmanı, şüpheli araca yaklaşmadan önce büyük bir hassasiyetle kurduğu sinyal kesici cihazı da yanına alarak, giydiği koruyucu elbiseyle bombaya müdahale edip, etkisiz hale getirdi. Uzmanlar, daha sonra bir otobüs durağına bırakılan şüpheli paketi, bomba imha robotuna yerleştirilen AK-ER adı verilen cihazla imha etti.

DUVAR ENGELİ 'KAPI AÇMA' YÖNTEMİYLE PATLATILDI

Tatbikatta ayrıca terör bölgesine operasyon düzenleyen ekipler, karşılaştıkları duvar engelini aşmak için çevrede tedbir aldı. Bomba uzmanları, diğer emniyet güçlerinin içeriye güvenilir şekilde giriş yapabilmesi için duvar engelini de 'kapı açma' adı verilen yöntemle patlattı. Ekipler, alınan tedbirlerin ardından açılan küçük kapıdan içeri girdi.

2019'DA 710 ŞÜPHELİ PAKETE MÜDAHALE

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Haydar Özdemir, ülke genelinde yaklaşık 400 bomba uzmanının görev yatığını belirterek, "Şuanda yerli ve milli olarak üretilen robotları kullanıyoruz. Türkiye'nin her yerinde robotlarımız mevcut. Şüpheli paketler ve bombalara müdahalelerde robotları aktif olarak kullanıyoruz. Öte yandan 2018 yılında 487, 2019 yılında ise şuana kadar 141 bomba olayı meydana geldi. Bunların haricinde, şüpheli paketler ve arama görevlerini de yerine getiriyoruz. Bu kapsamda, 2018 yılında 2 bin 270 şüpheli paket, 2019 yılında ise 710 şüpheli paket olayımız meydana geldi. 2018 yılında 82 bin civarında arama, 2019 yılında ise 40 bin civarında arama yaptık" dedi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Özdemir, "Özellikle şüpheli paketlerin bulunduğu yerlerden vatandaşlarımızın uzak durması gerekiyor. Bu bölgeye müdahale ederken merakla bomba uzmanını seyretmek, kendileri açısından büyük risk oluşturur. Çünkü kalabalık bir ortamda şüpheli bir cismin ya da bombanın patlaması, o ortamda büyük zayiata sebep olur. Bu sebeple vatandaşlarımız şüpheli paketlerden mutlaka uzak durmalı" diye konuştu.

'İLK HATA, SON HATA' BİZİM SLOGANIMIZDIR'

Bomba imha uzmanı ise "Lise çağlarında ülkemizde birçok terör olayları meydana gelmişti. Bunların çoğu bombalı saldırılardı. Terörle mücadele etme isteği ve bu bomba olaylarına karşı engel olma isteği o yıllardan beri var bende. Mesleğe girdikten sonra bomba uzmanlığına müracaat ettim ve Rabbim bize bunu nasip etti. Kıyafetlerimiz özel olarak üretilir. Yaklaşık ağırlığı 35 kilogramdır. 'İlk hata, son hata' bizim sloganımızdır. Hata yapmamaya özen gösteririz" dedi.