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Bomba sesleri arasında en acı kahkaha

Suriye'de Esad rejimi sivillere saldırmaya devam ederken, ölüm korkusu yaşayan bir baba, çocuğuna saldırıların bir oyun olduğunu öğretti.

17.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:50
'de Esad rejimi sivillere saldırmaya devam ederken, ölüm korkusu yaşayan bir baba, çocuğuna saldırıların bir oyun olduğunu öğretti.
Esad rejimi İdlib'in yerleşim yerlere saldırmaya devam ediyor. Çaresiz kalan Suriyeli aileler saldırı anlarında çocukların korkmaması için farklı bir yol denedi. Sarmada köyünde yaşayan Suriyeli bir baba, 4 yaşındaki çocuğuna uçak ve bomba seslerinin oyun olduğunu öğretti. Suriyeli baba çocuğuna "Ses geldiğinde güleriz" dedi. Çocuk da uçak ve bomba sesleri geldiğinde gülmeye başladı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Bomba sesleri arasında en acı kahkaha

Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


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