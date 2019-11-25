Haberler » 3. Sayfa » Bomba yüklü araçla ilgili davada karar - Haber

Bomba yüklü araçla ilgili davada karar

Malatya'da geçtiğimiz yıl ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili davada 4 sanığa 12 ile 23 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

25.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:31Bomba yüklü araçla ilgili davada karar
'da geçtiğimiz yıl ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili davada 4 sanığa 12 ile 23 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Malatya-Elazığ yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yakıt deposuna saklanmış 30 paket halinde 28 kilo 60 gram patlayıcı ile 2 alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ve 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti. Patlayıcıların çok kuvvetli askeri mühimmat sınıfında yer alan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenirken, şüphelinin ifadesi doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da ise 24 kilo 354 gram patlayıcı daha toprağa gömülü halde bulunmuştu. Bomba yüklü araçla ilgili 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada bugün karar duruşması yapıldı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar Ali Rıza Üzel, Zeyyat Ağaoğlu, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'un hazır bulunması ile başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Tutuklu sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel'e "terör örgütü üyeliği" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el

değiştirmesi" suçlarından 23 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Zeyyat Ağaoğlu'na "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 18 yıl, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'a ise "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklar Mesut Demirok, Hamit Güzelgül ve Özcan Öden'in ise beraatına hükmetti. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:47 Kayıp olan iş adamı aracıyla uçtuğu çayda ölü bulundu
20:45 Maç oynanırken rakibinin kafasını ısırdı!
20:31 MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak...
20:27 Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırılan eve operasyon: 1 gözaltı
20:10 Kaçak içkiye 9 bin 360, uyuşturucu sonrası araç kullanımına 15 bin 501 lira ceza
19:57 Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
25.11.2019 20:50:16