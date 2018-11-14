Bomba Yüklü Araçla İlgili Tutuklanan Sayısı 7'ye Çıktı

Bomba yüklü araçla ilgili tutuklanan sayısı 7'ye çıktı
MALATYA - Malatya
'da ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Elazığ-Malatya karayolunda 2 Kasım'da Malatya polisinin dikkati üzerine durdurularak arama yapılan araçta, 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmişti. Araç
sürücüsü BDP Diyarbakır Bağlar
İlçe Eş Başkan Yardımcısı A.R.Ü. ile birlikte olayla ilgili irtibatlı 18 kişi gözaltına alınmıştı. TEM şubede sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü dün tutuklanırken 4 şüpheli daha çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Tutuklanan şüpheliler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.Öte yandan emniyetteki 5 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.
Elazığ,Malatya
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:50