Bombacı Teröristler Böyle Yakalandı

Üsküdar
'da bir holdingin bahçe duvarına zaman ayarlı bomba koyan 2 teröristin bombayı yerleştirdikten sonraki ve yakalanma anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üsküdar'da 12 Aralık
'da bir holdingin bahçe duvarına bırakılan zaman ayarlı el bombası, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmişti. Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, eylemi B.M. isimli kadın ile bir erkeğin gerçekleştirdiğini belirlemişti. Teröristlerin yakalanması için harekete geçen ekipler, dün Ataşehir
'de düzenlediği operasyonla B.M. ile yanındaki şahsı evlerinin önünde yakalamıştı. Yakalanan teröristlerin holding bahçesine bombayı yerleştirdikten sonraki ayrılma görüntüleri, eve giriş çıkış yaptıkları anlar ve yakalanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
(Sadık Kahraman
/İHA)
Aralık,Üsküdar
Kaynak: İHA