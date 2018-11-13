- Bombalanan "Al-Aksa" kanalının enkazı görüntülendi
GAZZE - Gazze'de Hamas'a ait "El Aksa" kanalının merkezine düzenlenen hava saldırısının ardında kalan enkaz, saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Dün gece İsrail askerleri tarafından yıkılan Al-Aksa kanalı binasının enkazı görüntülendi. Dün gece İsrail tarafından bombalanan "Al-Aksa" kanalının enkazı saldırının şiddetini ortaya koydu. İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze atmıştı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı.