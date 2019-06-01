Bombalı eylem yapacağı değerlendirilen iki DEAŞ'lı yakalandı Suriye
'de terör örgütü DEAŞ'ın ağır silah ile mühimmat sorumlusu oldukları ve yasadı dışı yollardan Adana
'ya gelerek Türkiye
'de bombalı eylem yapacakları değerlendirilen iki zanlı operasyonla yakalandı Polis
, zanlıların evine uzun namlulu silahlarla baskın yaptıktan sonra hassas burunlu bomba köpekleriyle arama yaptıZanlıların Suriye'nin İdlib
ilinde uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı
ADANA - Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın ağır silah ile mühimmat sorumlusu oldukları ve yasadı dışı yollardan Adana'ya gelerek Türkiye'de bombalı eylem yapacakları değerlendirilen iki zanlı operasyonla yakalanırken, evlerde bomba köpekleri eşliğinde arama yaptı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan
ilçesine bağlı Onur Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye"nin İdlib ilinde terör örgütü DEAŞ'ın ağır silah ve mühimmat sorumlusu olduğu öne sürülen F.H. ve M.H.'nin yasa dışı yollardan Adana'ya geldiğini belirledi. Polis, zanlıların Türkiye'de bombalı eylem yapacağını değerlendirerek zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede zanlıların Onur Mahallesinde iki ayrı evde saklandığını tespit edilerek baskın düzenlendi. Zırhlı araçlarla evin etrafını saran polis, uzun namlulu silahlarla eve giriş yaptı. Terör polisi evde ve çevresinde emniyeti aldıktan sonra hassas burunlu bomba köpekleriyle evde arama yaptı. Ancak yapılan aramada evde bomba bulunamadı. Polis, evdeki dijital malzemelere el koydu. Yakalanan iki zanlı, emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlıların Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına savaşırken uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflarda ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Suriye
, Polis
, 3. Sayfa