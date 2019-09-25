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Bombalı saldırıda hasar gören araçlar kaldırıldı

Bombalı saldırıda hasar gören araçlar kaldırıldıADANA - Adana'da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı.

25.09.2019 10:20
Bombalı saldırıda hasar gören araçlar kaldırıldı
ADANA - Adana'da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı.
Sabah 07.20 sıralarında Yüreğir ilçesinde polis servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis 5 kişi yaralandı.
Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak saldırının olduğu yerde inceleme başlattı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerinde temizlik çalışması sürerken patlama nedeniyle hasar gören servis aracıyla diğer otomobil ve motosikletler çekici ile kaldırılmaya başlandı.
Bombalı saldırıda hasar gören araçlar kaldırıldı

Adana, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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