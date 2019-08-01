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Bombalı saldırıda yaralanan Mogadişu belediye başkanı hayatını kaybetti

Geçtigimiz hafta düzenlenen canlı bomba saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan Somali'nin başkenti Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman, hayatını kaybetti.

01.08.2019 17:24 Bombalı saldırıda yaralanan Mogadişu belediye başkanı hayatını kaybetti
Geçtigimiz hafta düzenlenen canlı bomba saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan Somali'nin başkenti Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman, hayatını kaybetti.

Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman, Katar'ın Doha kentindeki hastanede hayatını kaybetti. Osman, 24 Temmuz'da düzenlenen intihar saldırısında, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaralanmıştı ve yaklaşık 1 haftadır komadaydı.

Ayrıca, saldırıda 9 kişi yaralanmış; Abdirahman Omar Osman'ın ekibindeki 6 kişi de hayatını kaybetmişti. İntihar saldırısını ise El-Kaide bağlantılı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.



Mogadişu, Somali, Güncel

Kaynak: DHA

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