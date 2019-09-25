Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bombalı saldırıda zarar gören araçlar kaldırıldı

Adana'da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı.

25.09.2019 10:07Bombalı saldırıda zarar gören araçlar kaldırıldı
Adana'da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı. Saldırıda zarar gören araçlar çekici ile kaldırıldı.

Sabah 07.20 sıralarında Yüreğir ilçesinde polis servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak saldırının olduğu yerde inceleme başlattı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerinde temizlik çalışması sürerken, patlama nedeniyle hasar gören servis aracıyla diğer otomobil ve motosikletler çekici ile kaldırıldı. - ADANA

Sabah, Adana, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:23 2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ Silahlı Terör Örgütü...
10:20 Bombalı saldırıda hasar gören araçlar kaldırıldı
10:18 Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı kamerada
10:18 Milyon euroluk vurgunun son zanlısı da yakalandı
10:11 Ayaz ile Nupelda'nın ölümüne neden olan bomba terör örgütü PKK'nın çıktı
10:09 "İntikam" paylaşımı yapan DEAŞ'lı tutuklandı
10:08 Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı