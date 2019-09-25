Haberler » Güncel » Haber

Bombalı saldırıda zarar gören araçlar kaldırıldı

Adana'da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı.

25.09.2019 10:20Bombalı saldırıda zarar gören araçlar kaldırıldı
Adana'da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı. Saldırıda zarar gören araçlar çekici ile kaldırıldı.
Sabah 07.20 sıralarında Yüreğir ilçesinde polis servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis 5 kişi yaralandı.Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak saldırının olduğu yerde inceleme başlattı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerinde temizlik çalışması sürerken, patlama nedeniyle hasar gören servis aracıyla diğer otomobil ve motosikletler çekici ile kaldırıldı.
(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay - Rüşan Anıl Atar/İHA)

Sabah, Adana, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:45 Türk jetleri Fırat'ın doğusunda uçtu
12:45 Tarihi vadide güvercin gübresiyle sebze yetiştiriyor
12:45 MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün...
12:45 "yarım çizgili yaya geçidi"nde yayaların zor anları
12:44 Yemen'deki çatışmalar milyonlarca çocuğu eğitimden mahrum bırakıyor
12:44 Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma
12:43 Ev kadınları meslek öğreniyor