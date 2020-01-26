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Bombalı terör saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

26.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:05
Suriye-Türkiye sınırındaki ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.
Saldırı sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık merkezlerine sevk edildi.
Ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, askeri muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
Bombalı terör saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı

Suriye, Azez, Güncel

Kaynak: AA


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