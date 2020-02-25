Haberler » Güncel » Bombardıman sürüyor, Suriyeliler kaçıyor - Haber

Bombardıman sürüyor, Suriyeliler kaçıyor

İdlib ve Halep'te Esad rejiminin hava saldırıları nedeniyle can kaybı artarken, yerinden edilen sivillerin kaçışı devam ediyor.

25.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:21
ve Halep'te Esad rejiminin hava saldırıları nedeniyle can kaybı artarken, yerinden edilen sivillerin kaçışı devam ediyor.
'de Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Halep ve İdlib kırsalında yaşam mücadelesi veren siviller bombardıman nedeniyle köyden köye kaçarak hayatta kalmaya çalışıyor. Bombardımandan kaçan sivillerin bazıları çevredeki köylere sığınıyor, bazıları ise düzenli kamplar bulunmaması nedeniyle bölgede kendi çabalarıyla çadır kuruyor. Kaçan siviller Suriye'nin kuzeyinde İdlib'e yakın olan Atme, Deir Hassan köyleri ile Halep çevresinde Al-Dana, Afrin ve Cinderes ilçesinde kamplara yerleşiyor. Aileler kötü koşullara rağmen yaşam mücadelelerini sürdürüyor. Evlerinden ayrılan siviller, eşyalarını kamyonete yükleyerek kaçışını sürdürüyor.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Bombardıman sürüyor, Suriyeliler kaçıyor

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
09:03  25 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25.02.2020 11:03:15