Bombus arısıyla ürettiği domatesin her biri 1 kilo ağırlığında

Bombus arısıyla ürettiği domatesin her biri 1 kilo ağırlığındaDENİZLİ'nin Çameli ilçesinde 35 yıl düğünlerde saz çalarak geçimini sağlayan Mehmet Genç 'in (57), iki yıl önce kurduğu örtü altı serada bombus arısıyla yerli tohum kullanarak organik ürettiği domateslerin tanesinin ağırlığı 700 gram ile 1 kilo 100 gram arasında değişiyor. Serada saz da çalan Genç'in domatesleri Hollanda ve Suudi Arabistan 'a ihraç ediliyor.Çameli'de 35 yıl düğünlerde saz çalarak 2 çocuk ve 3 torununun geçimini sağlayan Mehmet Genç, iki yıl önce tavsie üzerine kırsal Gökçeyaka Mahallesi'nde4 dönüm alanda örtü altı sera kurdu ve domates yetiştiriciliğine başladı. Ziraat mühendisi danışmanlığında hormon kullanmadan bombus arılarla organik yetiştiricilik yapan Genç'in, 'Çameli Kınalısı' olarak bilinen bölgeye has lezzeti bulunan domateslerinin tane ağırlığı, 700 gram ile 1 kilo 100 grama kadar ulaştı. Serayı yaklaşık 100 bin liraya mal eden Genç'in iri domatesleri, başta iç piyasadaki büyük marketlere satıldı. Ayrıca Hollanda ve Suudi Arabistan'a ihraç edildi. Serasında bu yıl yaklaşık 110 ton domates yetiştiren Mehmet Genç'in iri domatesleri, kilogramı 4 lira 50 kuruşa kadar alıcı buldu.SAZ ÇALIYOR, SEVGİSİNİ VERİYORSerasında çalışırken yorulunca sazını eline alan Mehmet Genç, düğünlerdeki gibi bir süre saz çalarak stresini ve yorgunluğunu atmaya çalışıyor. Serasının bakımından, domateslerin yetiştirilmesine kadar tarım danışmanının sözünden çıkmayan Genç, domateslere adeta sevgisini veriyor. İşini severek yaptığını ifade eden Genç, Düğünlerde 35 yıl saz çalarak insanları eğlendirdim. 2 yıldır serada domates yetiştiriyorum. Bu iş sevgi, emek isteyen bir iş, kendim yapıyorum. Yorulunca sazımı elime alıp serada çalıyorum, stres atıyorum. Danışmanın dediği her şeyi yapıyorum. Hormon kullanmıyorum, tamamen bombus arılarla yetiştiriyorum. Bu nedenle domatesin tanesi 1 kilograma kadar ulaşıyor dedi.'ÜRETİCİ İYİ KAZANDI'Genç'in tarım danışmanlığını yapan Ziraat Mühendisi Gökhan Hakkı Gököz ise, domateslerin iri olmasının nedeninin yerli tohum ile organik yetiştirilmesi olduğunu belirterek, Serada 'Çameli Kınalısı' dediğimiz yerli tohum kullandık. Yerli olmasından ziyade üretici dediklerimizi yaptı ve iyi bir sonuç aldı. Biz burada tohumundan pazarlamasına kadar bütün üretim bandını takip ettik. Kontrollerimizi aksatmadık. İlçede kurulan birlik aracılığıyla domates güzel fiyatlara satıldı ve üretici iyi kazandı. Üretim tamamen arıya dayalı, hormon hiç kullanılmadı, organiğe yakın bir üretim olduğu için hava, besin ve güneşi entegre ettiğimiz için domatesler iri yetişti diye konuştu.