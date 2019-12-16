Haberler » Güncel » BOMED, 'Bedenin Büyülü Sesleri' eğitimi düzenledi - Haber

BOMED, "Bedenin Büyülü Sesleri" eğitimi düzenledi

Kırşehir'de Bedenden Oyuna Müzik Eğitimi Derneği (BOMED), tarafından "Bedenin Büyülü Sesleri" konulu eğitim düzenlendi.

16.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:11BOMED,
'de Bedenden Oyuna Müzik Eğitimi Derneği (BOMED), tarafından "Bedenin Büyülü Sesleri" konulu eğitim düzenlendi.

BOMED, Kırşehir temsilcileri Vural Koremezli ve Şenay Erdoğdu tarafından organize edilen eğitime öğretmen ve eğitim gönüllüleri katıldı.

Seminere katılan okul öncesi,sınıf,ingilizce ve rehber öğretmenleri bedenlerini vurmalı bir enstrüman gibi kullanarak ritim tutmayı öğrenirken katılımcılara, "Bedenin Büyülü Sesleri" eğitimi verildi.

Çeşitli müziklerle ritim tutma, perküsyon ve beden dili kullanılarak dans etme eğitimleri verilen seminerde eğlenceli anlar yaşanırken program sonunda katılımcılara uluslararası geçerlilik sağlayan eğitim sertifikası verildi.

Kırşehir Belediyesi tarafından da desteklenen eğitim Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. BOMED eğitimcisi İbrahim Topçu, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş anısına hazırlanan ritim şov ile eğitim finali final yaptı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Gökçen, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor - Haber
11:34 Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu - Haber
11:33 MSB: Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor - Haber
11:32 Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Haber
11:32 Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık oldu - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:26 Define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
16.12.2019 11:38:14