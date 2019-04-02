Bomonti'deki Qras Studio, Workshop Buluşmalarıyla Dikkat Çekiyor

1 Nisan Pazartesi günü Bomonti'deki QRAS Showroom'da, Sertifikalı Uyku Danışmanı, @irlandalianne markasının kurucusu Influencer Esra Şimşek'in sunumuyla ikincisi gerçekleşti. Anne bebek hayatından seçkin kadınlar ''Happy&Sleepy'' konseptli workshop'un keyfini yaşadı.

Her kadın iyi giyinmek ister. QRAS; kadının dilinden anlayan bir marka olarak önce hayal edildi, sonra emekle, özenle üretildi ve heyecanla hayata geçti. QRAS'ın etkinlik markası QRAS STUDIO'da 25 Mart Pazar günü Akrilik Boya Workshop buluşması ile katılımcılar keyifli anlar yaşadı. 1 Nisan Pazartesi günü ikincisi gerçekleşen, anne bebek influencerları ve bloggerlarının katıldığı workshopta QRAS markası Kurucu Ortağı Sümeyra Teymur ile QRAS Kurucu Ortağı ve Baş Tasarımcısı Hicran Kaya da yerini aldı. Sertifikalı Uyku Eğitmeni Esra Şimşek'in sunumuyla hayata geçen ikinci workshop davetinde, anne bebek sektöründen seçkin kadınlar ''Happy&Sleepy'' konseptli workshopta annelik ve uyku ilişkisi, uyku eğitiminin önemi ve detayları ile ilgili önemli bilgiler edindiler.

QRAS ve QRAS STUDIO ile ilgili daha fazla bilgi için @qrasstudio instagram hesabını inceleyebilir, Bomonti'deki QRAS STUDIO Showroom'u ziyaret edebilir, instagram sayfasından duyuruları takip ederek workshoplara katılmaya hak kazanabilirsiniz. Ayrıca çok yakında açılacak olan www.qrasstudio.com'dan yapacağınız online alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.