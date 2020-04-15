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Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Batman'da 40 yaşındaki Güneş Sönük, boncuk satarak umre için biriktirdiği 5 bin lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:14
Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Batman 'da 40 yaşındaki Güneş Sönük, boncuk satarak umre için biriktirdiği 5 bin lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sönük, umre parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamaya karar verdi.
Durumun İl Müftülüğüne telefonla iletilmesi üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubundaki din görevlileri, Sönük'ün evine giderek parayı teslim aldı.
Sönük, AA muhabirine, koronavirüs salgını nedeniyle umreye gidemediğini, bunun üzerine parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdiğini söyledi.
Devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Sönük, "Böylesi zor günlerde devletimizin yanında olmak herkes için milli bir görevdir. Bu salgını yenebilmek için devletimize katkıda bulunmamız lazım." dedi.
Din görevlisi Muzaffer Doğru ise "Güneş Sönük, kampanyaya katkı için bize müracaatta bulundu. Allah hayrını kabul etsin. Hemşehrimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Batman, Güncel
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