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'Bonus Hoca'dan üniversite adaylarına tüyolar

Sosyal medyada 'Bonus Hoca' olarak da bilinen Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, BUSMEK'in YKS hazırlık kursu öğrencilerine 'Konuları akılda tutma ve hatırlamada etkili yöntemler" konulu seminer verdi.

06.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:34 'Bonus Hoca'dan üniversite adaylarına tüyolar

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, üniversite sınavına girecek olan kursiyerlerin yanında öğretmenler de katıldı. Süleyman Beledioğlu, seminerler nedeniyle 'nin birçok ilini ziyaret ettiğini, yüz binlerce öğrenciye ulaştığını, azimli, kararlı ve istekli çalışan, yarışı bırakmayan öğrencilerin kesinlikle başarılı olacağını söyledi. Öğrencilerin hayalleri olduğunu ancak hedefleri olmadığını dile getiren Beledioğlu, kendisinin öğrencilik yıllarında yaşadıklarını öğrencilerle paylaşarak öğrencilerin çalışma motivasyonu ve ders çalışma ortamları hakkında bilgilerini paylaştı. Başarı için neler yapılacağı ve nelerden uzak durulacağını örneklerle anlatan Süleyman Beledioğlu, seminerin sonunda öğrencilere motivasyon sağlayacak etkinlik gerçekleştirdi.

Seminerin ardından, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, Beledioğlu'na günün anısına Bursa temalı minyatür tablo hediye etti.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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