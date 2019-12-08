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Bonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'da bonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

08.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:27Bonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
'da bonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin Samsun'a uyuşturucu madde getireceğinin bilgisini alarak operasyon başlattı. Olayla ilgili N.C.A., E.B., E.K., B.B. ve A.E.N., 260 gram bonzai ile birlikte yakalanarak gözaltına alındılar. Polisteki sorgulaması tamamlanan 5 kişi "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Ankara, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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