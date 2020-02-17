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Bonzai ile yakalanan şüpheliler tutuklandı

Zonguldak'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yarım kilogram bonzai ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:36Bonzai ile yakalanan şüpheliler tutuklandı
'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yarım kilogram bonzai ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Zanlılar S.E. (41), A.K. (38) ve M.Ç.'yi (38) takibe alan ekipler fiziki ve teknik takibin sonucu operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'dan bonzai tabir edilen sentetik uyuşturucuyu getiren zanlılar, şehir girişinde ekiplerce durduruldu. Yapılan aramalarda 500 gram bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheliden S.E. ve A.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerden M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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