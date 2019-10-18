Haberler » Dünya » Booking.com davasında karar açıklandı: Hollanda merkezli şirket haksız rekabet yarattı

Booking.com davasında karar açıklandı: Hollanda merkezli şirket haksız rekabet yarattı

Mahkeme internet üzerinden konaklama hizmeti pazarlayan Booking.com şirketinin haksız rekabet yarattığına hükmetti

18.10.2019 12:12Booking.com davasında karar açıklandı: Hollanda merkezli şirket haksız rekabet yarattı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Booking.com şirketine karşı haksız rekabetin önlenmesi gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, internet üzerinden konaklama hizmeti pazarlayan şirketin haksız rekabete neden olduğuna hükmetti.

Booking.com'un "seyahat acenteliği" faaliyeti yaptığını tespit eden mahkeme, şirketin vergi ödemeyerek, iş yeri açmak için gerekli izinleri almayıp, "dijital ve sabit iş yeri" açma yoluyla faaliyette bulunarak, idari-hukuki denetimlerden kaçındığı ve iş şartlarına uymadığını kaydetti.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
13:18 ABD'de yeni din araştırması: Kendini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısı 10 yılda yüzde 12...
13:13 Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar
13:11 Ukrayna'da Türk Kültür Günleri başlıyor
13:08 Resesyon yeni bir finansal krizi tetikler mi?
13:07 Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar
12:52 Rus Ortodoks Kilisesi'nden Yunan Ortodoks Kilisesi'ne sert tepki
12:52 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü
18.10.2019 13:37:01