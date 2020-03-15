Bor Karma OSB için doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı
AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde'nin Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi için doğal gaz altyapı çalışmalarının başladığını bildirdi.
15.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:22
AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde'nin Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi için doğal gaz altyapı çalışmalarının başladığını bildirdi.
Ergun, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl protokolü imzalanan alt yapı çalışmalarının başladığını ve en kısa sürede bölgenin doğal gaza kavuşacağını belirtti.
Bölge sanayicilerinin kullanım kapasitelerine göre çelik ve polietilen hatlardan yapılacak bağlantı ile tesislerin gerekli doğal gaz ihtiyacının karşılanacağını aktaran Ergun, şunları kaydetti:
"Bor Karma OSB içerisinde doğal gaz hizmetinin sunulması ile mevcut sanayi tesislerinin üretim ve ısınmada ihtiyaç duydukları gaz maliyetinde ciddi düşüş sağlanmış olacak. Ayrıca yeni yatırımların da önü açılmış olacak. Her gün büyüyen ve gelişen Bor Karma OSB, üreticilerimiz için bir cazibe merkezi haline gelecek. Niğde'nin ekonomisine ve istihdamına can suyu olacak. Bizler de gece gündüz demeden hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."
Ergun, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl protokolü imzalanan alt yapı çalışmalarının başladığını ve en kısa sürede bölgenin doğal gaza kavuşacağını belirtti.
Bölge sanayicilerinin kullanım kapasitelerine göre çelik ve polietilen hatlardan yapılacak bağlantı ile tesislerin gerekli doğal gaz ihtiyacının karşılanacağını aktaran Ergun, şunları kaydetti:
"Bor Karma OSB içerisinde doğal gaz hizmetinin sunulması ile mevcut sanayi tesislerinin üretim ve ısınmada ihtiyaç duydukları gaz maliyetinde ciddi düşüş sağlanmış olacak. Ayrıca yeni yatırımların da önü açılmış olacak. Her gün büyüyen ve gelişen Bor Karma OSB, üreticilerimiz için bir cazibe merkezi haline gelecek. Niğde'nin ekonomisine ve istihdamına can suyu olacak. Bizler de gece gündüz demeden hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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