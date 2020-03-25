Bor katkılı dezenfektan nedir? Bor dezenfektanı nedir? Bor dezenfektanı koronavirüse karşı etkili mi? Bor nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den bor madeninde üretilen el dezenfektanıyla ilgili reklam kampanyası yapılmasını ve açığın kapatılmasını istedi. Yaşana gelişmeler sorası vatandaşların merak konusu haline gelen bor dezenfektanı hakkında sorular soruldu. Bor nedir? Bor katkılı dezenfektan nedir? Bor dezenfektanı nedir? Bor dezenfektanı koronavirüsü temizliyor mu?

BOR NEDİR?

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir. Gerek Güneş Sistemi'nde gerek Dünya'nın kabuğunda düşük miktarlı bir elementtir. Buna rağmen, doğada rastlanan bileşiklerinin (borat minerallerinin) suda çözünürlüğü nedeniyle belli yerlerde yüksek yoğunlukta bulunabilir.

BOR KATKILI DEZENFEKTAN NEDİR?

Bor katkılı dezenfektan ise bor katkısı ile üretilecek olan dezenfektan ürünüdür ve yakında seri üretime geçilerek ülkemizde kullanıma başlanacaktır.

Bor mineralleri, sanayide sayısız denecek kadar çok çeşitli işlerde kullanılmaktadır. Bor minerallerinden elde edilen boraks ve borik asit; özellikle nükleer alanda, savunma sanayisinde, jet ve roket yakıtı, sabun, deterjan, lehim, fotoğrafçılık, tekstil boyaları, cam elyafı ve genellikle kâğıt sanayinde kullanılmaktadır.

BOR DEZENFEKTANI KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Bor dezenfektanının koronavirüs üzerine etkilerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattı görüşme sonrası Cumhurbaşkanı ürünün er üretime geçirilmei için talimat verdi.

Erdoğan, "Gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Bundan bize de bir gönderin. Elimizi mahvetmesin ama" diye konuştu.

Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.