Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bor Katkılı El Dezenfektanı İçin Geri Sayım Başladı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından geliştirilen bor katkılı el dezenfektanının 1 hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

02.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:50
Bor Katkılı El Dezenfektanı İçin Geri Sayım Başladı
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından geliştirilen bor katkılı el dezenfektanının 1 hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz haftalarda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile bor katkılı el dezenfektanı üretimine başlanacağını duyurmuştu.

Eti Maden işletmeleri tarafından üretilecek bor katkılı el dezenfektanının isim, ambalaj, fiyat gibi çalışmaları tamamlandı. 100 cc'lik şişelerde satışa sunulacak olan bor katkılı el dezenfektanının içerisinde alkol, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve gliserin bulunuyor.

Cilt dostu olarak ifade edilen bor katkılı el dezenfektanı, içerisinde bulunan bor sebebi ile antimikrobiyal özelliğine sahip. Bor katkılı el dezenfektanı, içeriği nedeni ile ellerin fazla kuruyup yıpranmasını önlüyor.

Önümüzdeki hafta cuma günü ürün tanıtımının yapılmasının ardından bor katkılı el dezenfektanının satışa sunulması bekleniyor. Bor katkılı el dezenfektanının diğer el dezenfektanlarına kıyasla daha düşük bir fiyata sahip olacağı belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Fatih Dönmez, Eti Maden, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Bor Katkılı El Dezenfektanı İçin Geri Sayım Başladı - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

21:00: Koronavirüs: İngiltere en geç ay sonunda günde 100 bin test yapmayı hedefliyor - Haberler 21:00: Özhaseki: "Cumhurbaşkanımız belediyelere 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi" - Haberler 20:59: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir" - Haberler 20:59: Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'de yurtta karantinaya alındı - Haberler 20:56: Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler 20:35: Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü - Haberler 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?