Bor Katkılı El Dezenfektanı İçin Geri Sayım Başladı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından geliştirilen bor katkılı el dezenfektanının 1 hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz haftalarda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile bor katkılı el dezenfektanı üretimine başlanacağını duyurmuştu.Eti Maden işletmeleri tarafından üretilecek bor katkılı el dezenfektanının isim, ambalaj, fiyat gibi çalışmaları tamamlandı. 100 cc'lik şişelerde satışa sunulacak olan bor katkılı el dezenfektanının içerisinde alkol, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve gliserin bulunuyor.Cilt dostu olarak ifade edilen bor katkılı el dezenfektanı, içerisinde bulunan bor sebebi ile antimikrobiyal özelliğine sahip. Bor katkılı el dezenfektanı, içeriği nedeni ile ellerin fazla kuruyup yıpranmasını önlüyor.Önümüzdeki hafta cuma günü ürün tanıtımının yapılmasının ardından bor katkılı el dezenfektanının satışa sunulması bekleniyor. Bor katkılı el dezenfektanının diğer el dezenfektanlarına kıyasla daha düşük bir fiyata sahip olacağı belirtildi.

Kaynak: Tamindir