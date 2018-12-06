Bor Madeninin Türkiye ve Dünya Potansiyeli Çomü'de Konuşuldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) "Rektörlük Konferanslar Dizisi" kapsamında, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliği ile "Bor Madeninin Türkiye
ve Dünya Potansiyeli" konulu panel düzenlendi.
Troia Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panele, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer
, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Mustafa Görün, MÜSİAD Çanakkale Şube Başkanı Ali Osman Yıldız
ve yönetim kurulu üyeleri ile ÇOMÜ'lü idareciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Panelin açılışında konuşan MÜSİAD Çanakkale Şube Başkanı Ali Osman Yıldız, MÜSİAD'ın yurt içinde 86, yurt dışındaysa 78 ülkede 208 noktası olan, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna belirterek, "MÜSİAD'a 60 bin işletme üye. Ülke menfaatleri için çalışan Türkiye'nin yerli ve milli iş adamları derneğiyiz. Üretimin ve ihracatın önemli olduğunu, ülkemizin üreterek büyümesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.
Rektör Yücel Acer ise bor madeni üzerine bir panel fikrinin MÜSİAD Şubesinden geldiğini belirterek, konunun çok konuşulduğunu ve gerçekte Türkiye olarak gelinen noktanın ne olduğunun daha iyi anlaşılması açısından bu panelin faydalı olacağına inandığını söyledi.
Bor madenini Türkiye'nin önemli bir zenginliği olarak bildiklerini ancak bu konuda ülkede bundan sonra neler olabilir konusunun önemli olduğunu belirten Acer, "Üniversite olarak MÜSİAD Çanakkale Şubesiyle bir işbirliği yaptık. Çok değerli 3 panelisti konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaları için üniversitemize davet ettik. Konunun anlaşılması için özellikle öğrencilerimizle bir araya getirmek istedik. Konunun önemi şuradan kaynaklanıyor. Her ülke kendi teknolojisiyle, potansiyeliyle ön plana çıkabiliyor. Bir başkasının teknolojisini ve potansiyelini kullanmaya devam ettiğimiz ölçüde hep edilgen oluyoruz hep biraz geriden geliyoruz. Bunu kırmaya çalışan bir ülkeyiz. Dolayısıyla ülkemizin sahip olduğu potansiyellerin bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Bu, eğer harekete geçecekse, bizim çabalarımızla olacak. Amacımız için özellikle bor madeninin ne tür potansiyel ifade ettiğini, özellikle siz gençlere aktarmak istedik." diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Gündoğan
ise borun nasıl oluştuğu, dünyada ve Türkiye'deki bor bölgeleri ve bor minerallerinin dünyadaki rezerv durumları hakkında bilgiler aktardı.
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünden Dr. Zeynep Topsakal da bor madeninin keşfinin 1808 yılına dayandığını ve çok eski yıllardan beri bilinen bir element olduğunu kaydetti.
Panel, soru cevap bölümünün ardından hediye takdimiyle sona erdi.
Acer,Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,Çanakkale,Türkiye
06 Aralık 2018 Perşembe 14:41