Bora Duran'la klasikler gecesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla kurulan ve 4'üncü yılında Antalya'nın en nitelikli orkestraları arasında sayılan Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, pazar akşamı Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Bora Duran'la sahne aldı.& ;

Birbirinden güzel klasikleri seslendirdi

Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki orkestra, Bora Duran'la Şubat'ta anma yıldönümleri olan Cem Karaca ve Barış Manço ile Aşık Veysel ve Neşet Ertaş ustaları da unutmayarak adeta bir klasikler resitali sundu. Konserde, Barış Manço'nun 'Domates, biber, patlıcan' şarkısından Cem Karaca'nın 'Resimdeki göz yaşları'na ve Neşet Ertaş'ın 'Nar tanesi' türküsünden Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsüne kadar birçok klasik seslendirildi.& ;









