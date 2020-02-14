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Bora Duran'la klasikler gecesi

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, pop müziğin sevilen isimlerinden Bora Duran'la, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Barış Manço'dan Cem Karaca'ya, Neşet Ertaş'tan Aşık Veysel'e Türk müziğinin klasikleriyle sahne aldı. Konseri Belediye Başkanı Ümit Uysal da dinledi

14.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:41Bora Duran'la klasikler gecesi

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla kurulan ve 4'üncü yılında Antalya'nın en nitelikli orkestraları arasında sayılan Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, pazar akşamı Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Bora Duran'la sahne aldı.& ;

Birbirinden güzel klasikleri seslendirdi

Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki orkestra, Bora Duran'la Şubat'ta anma yıldönümleri olan Cem Karaca ve Barış Manço ile Aşık Veysel ve Neşet Ertaş ustaları da unutmayarak adeta bir klasikler resitali sundu. Konserde, Barış Manço'nun 'Domates, biber, patlıcan' şarkısından Cem Karaca'nın 'Resimdeki göz yaşları'na ve Neşet Ertaş'ın 'Nar tanesi' türküsünden Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsüne kadar birçok klasik seslendirildi.& ;




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Kaynak: Snob Magazin

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