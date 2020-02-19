Birçok dizi ve filde yer alan Boran Kuzum başarılı performansı ile beğeni toplarken, özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Vatandaşların merak konusu haline gelen Boran Kuzum hakkında araştırmalar yapılırken Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları arandı.

BORAN KUZUM KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ekim 1992

Kaç yaşında : 27yaşında

Nereli : Ankara

Boy : 1,88 m

Eğitim : İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (2015), Hürriyet Anadolu Lisesi (2010), Gazi Üniversitesi

1992'de Ankara'da doğan Boran Kuzum üniversitesi eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamlamıştır. Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer almıştır. Analar ve Anneler'de eczacı kalfası rolünü canlandırmış, Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalışmıştır. Lakin dizi uzun sürmemiş ekrana veda etmiştir. 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan oyuncu bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol almış ve ilk kez geniş kitlelerce tanınmıştır. Esas çıkışını Taylan Biraderler'in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yapmıştır. Dizi devam ederken genç oyuncu Cingöz Recai filminde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini canlandırmaktadır.

Boran Kuzum

BORAN KUZUM FİLMOGRAFİ

2012 Aşka Dokunmak - Hakan - Kısa film

2014 Bir Adam Yaratmak - Gazeteci

2017 Cingöz Recai - Cüneyt

2019 Biz Böyleyiz - Emrah

BORAN KUZUM ROL ALDIĞI DİZİLER

Analar ve Anneler - Suat

2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem - I. Mustafa

2016-2018 Vatanım Sensin - Leon

2018 Şahin Tepesi - Efe

2019 Hakan: Muhafız - Okan

2020- Saygı

BORAN KUZUM ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

• Martı - 2017 (Treplev)

• Oyunun Oyunu - 2015