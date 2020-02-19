Birçok dizi ve filde yer alan Boran Kuzum başarılı performansı ile beğeni toplarken, özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Vatandaşların merak konusu haline gelen Boran Kuzum hakkında araştırmalar yapılırken Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları arandı.
BORAN KUZUM KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Ekim 1992
Kaç yaşında : 27yaşında
Nereli : Ankara
Boy : 1,88 m
Eğitim : İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (2015), Hürriyet Anadolu Lisesi (2010), Gazi Üniversitesi
1992'de Ankara'da doğan Boran Kuzum üniversitesi eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamlamıştır. Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer almıştır. Analar ve Anneler'de eczacı kalfası rolünü canlandırmış, Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalışmıştır. Lakin dizi uzun sürmemiş ekrana veda etmiştir. 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan oyuncu bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol almış ve ilk kez geniş kitlelerce tanınmıştır. Esas çıkışını Taylan Biraderler'in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yapmıştır. Dizi devam ederken genç oyuncu Cingöz Recai filminde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini canlandırmaktadır.
BORAN KUZUM FİLMOGRAFİ
2012 Aşka Dokunmak - Hakan - Kısa film
2014 Bir Adam Yaratmak - Gazeteci
2017 Cingöz Recai - Cüneyt
2019 Biz Böyleyiz - Emrah
BORAN KUZUM ROL ALDIĞI DİZİLER
Analar ve Anneler - Suat
2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem - I. Mustafa
2016-2018 Vatanım Sensin - Leon
2018 Şahin Tepesi - Efe
2019 Hakan: Muhafız - Okan
2020- Saygı
BORAN KUZUM ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
• Martı - 2017 (Treplev)
• Oyunun Oyunu - 2015