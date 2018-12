Boran Kuzum Ve Aybüke Pusat, Sokak Hayvanlarına Dikkat Çekecek!

Senaryosunu Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hilal Saral'ın üstlendiği 'Şahin Tepesi'nin genç ve başarılı oyuncuları Boran Kuzum ve Aybüke Pusat, ekran başındakilere anlamlı bir mesaj verecek. Yetenekli oyuncular, dizinin yeni bölümünde yolun kenarında buldukları bir köpeği birlikte kurtarıp onu sahiplenerek sokak hayvanlarına dikkat çekecek.

Boran Kuzum, "Soğuk kış günlerine yaklaştığımız bu zamanlarda, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma koşullarını iyileştirebilmek adına her bütçe ve duruma göre yapılabilecek iyilikler var. Yapabileceğimiz her şey, bir muhtaç dostumuzu daha kurtarabilir. Dizde de buna değinmek çok değerliydi bizim için." sözleriyle sokakta pek çok kimsesiz hayvanın olduğuna vurgu yaparken, Aybüke Pusat ise bu durumla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: "İyi şartlarda yaşamak her canlının hakkı. Soğukta, terk edilmiş, yaralı canların sesi olmak zorundayız. Vicdanımızla hareket etmeliyiz. Lütfen onları barınaklara terk etmeyin. Görmezden gelmek yerine el ele verip hepsine yuva olabiliriz. Satın alma, sahiplen. Mama bağışında bulun. Soğukta ve sıcakta kapının önüne mama ve su koy."

Dizi setinin neşe ve eğlence kaynağına dönüşen Romeo adlı köpek, tanıştıkları günden bu yana birbirleriyle inatlaşmaktan kaçınmayan Efe ve Verda arasındaki aşkın ilk kıvılcımı olacak.

Zerrin Tekindor, Ebru Özkan Saban, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç'un da yer aldığı 'Şahin Tepesi', sürprizlerle dolu yeni bölümüyle 7 Aralık Cuma saat 20:00'da Atv'de ekranlara gelecek.