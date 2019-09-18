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Borç batağındaki hava yolu şirketinden mürettebata düşük maliyetli yemek menüsü

YENİ Hindistan hava yolu şirketi Air India, maliyetleri düşürmek için mürettebatın yemek menüsünü düşük yağlı ve diyete çevirdi.

18.09.2019 12:10Borç batağındaki hava yolu şirketinden mürettebata düşük maliyetli yemek menüsü
YENİ Hindistan hava yolu şirketi Air India, maliyetleri düşürmek için mürettebatın yemek menüsünü düşük yağlı ve diyete çevirdi.
Air India Sözcüsü Dhananjay Kumar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, alınan kararın amacının iç ve dış hat uçuşlarındaki mürettebata sağlıklı ve uygun maliyetli yemekler sunmak olduğunu belirtti.
Yeni menünün çoğunlukla vejeteryan yemeklerden oluşacağını aktaran Kumar, menü başına yaklaşık 7-11 dolar ( 40-63 lira) arasındaki mevcut maliyetin üçte bir oranında düşürüleceğini söyledi.
Yeni Delhi ve Mumbai çıkışlı uçuşlarda tanıtılan yeni menünün yakında şirketin diğer rotalarında da uçuş ekibine servis edileceği kaydedildi.
Söz konusu değişiklik, Hindistan hükümetinin 8 milyar dolar borcu bulunan hava yolu şirketini satmak istediği zamana denk geldi.
Hava yolu şirketi 2017'de maliyetlerini düşürmek için ekonomi sınıfında uçan yolcularına sadece vejetaryen yemek servisi yapma kararı almıştı.

Hindistan, India, Güncel

Kaynak: AA

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