04 Aralık 2018, 13:54
»»

Borç Harç Filmi

Borç Harç Filmi

Borç Harç filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Borç Harç filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Genç bir adam olan Murat, bir televizyon kanalında çalışmaktadır. Trol haberler yaparak geçimini sağlayan Murat sevgilisi ile evlilik hazırlığındadır. Ancak evlilik için yapılan hazırlık onun pek de düşlediği gibi değildir. Kız arkadaşının hayatında bir kere gerçekleşeceğini düşlediği bu büyük gün için onlarca isteği vardır. Murat pek de gönlü razı gelmese de istekleri yerine getirmeye çalışır. Ancak evlenmelerine az bir zaman kala çiftin yolları ayrılır. İlişkiden geriye sadece yüklü bir borç kalır. Kendisini borç batağının içerisinde bulan Murat bundan kurtulmanın yolunu arar. Tam da bu sırada patronundan beklenmedik bir teklif gelir. Murat, bir anda kendisini TV kanalının başında bulur. Borçlarından kurtulup yeni bir hayata başladığını düşünen Murat, kısa süre sonra gerçeklerin pek de göründüğü gibi olmadığını anlar.


Yönetmen: Efe Hızır
Senaryo: Hasan Karakuş, Hande Turan
Oyuncular: Oğuzhan Uğur, Burak Topaloğlu, Gökçe Özyol, Hasan Karakuş, Esma Soysal, Esra Kucur, Melisa Akman
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Borç Harç
Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 18.01.2019

Borç Harç Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Genç,TV
04 Aralık 2018 Salı 13:54