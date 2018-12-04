Borç Harç Filmi

Genç
bir adam olan Murat, bir televizyon kanalında çalışmaktadır. Trol haberler yaparak geçimini sağlayan Murat sevgilisi ile evlilik hazırlığındadır. Ancak evlilik için yapılan hazırlık onun pek de düşlediği gibi değildir. Kız arkadaşının hayatında bir kere gerçekleşeceğini düşlediği bu büyük gün için onlarca isteği vardır. Murat pek de gönlü razı gelmese de istekleri yerine getirmeye çalışır. Ancak evlenmelerine az bir zaman kala çiftin yolları ayrılır. İlişkiden geriye sadece yüklü bir borç kalır. Kendisini borç batağının içerisinde bulan Murat bundan kurtulmanın yolunu arar. Tam da bu sırada patronundan beklenmedik bir teklif gelir. Murat, bir anda kendisini TV
kanalının başında bulur. Borçlarından kurtulup yeni bir hayata başladığını düşünen Murat, kısa süre sonra gerçeklerin pek de göründüğü gibi olmadığını anlar. Yönetmen:
Efe HızırSenaryo:
Hasan Karakuş, Hande TuranOyuncular: Oğuzhan Uğur
, Burak Topaloğlu, Gökçe Özyol
, Hasan Karakuş, Esma Soysal, Esra Kucur, Melisa AkmanFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Borç HarçYapımcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
18.01.2019Borç Harç Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Genç,TV
04 Aralık 2018 Salı 13:54