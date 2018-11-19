Borç", Hindistan'da Yarışacak

Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği "Borç", Uluslararası Hindistan
Kerala Film Festivali
'nde yarışacak.
Bu yıl 22.'si düzenlenecek festival 7-13 Aralık
tarihleri arasında gerçekleşecek.
Film ayrıca Kasım ayı içinde Tunus
'ta yapılan Kartaca Film Festivali ile Makedonya
'da gerçekleşen Cinedays Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. Serdar Orçin
, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur
, Ozan Çelik, Beyti Engin
, Feridun Koç, Öykü Sevinç ve Ülkü Aybala Sunat'ın rol aldığı film, 30 Kasım'da vizyona girecek.
İyilik kavramıyla ilgili sorular soran filmin görüntü yönetmenliğini Meryem
Yavuz, sanat yönetmenliğini Osman Özcan
, kurgusunu ise Naim Kanat üstlendi.
Karısı Mukaddes ve kızı Simge
ile birlikte Eskişehir
'de yaşayan Tufan'ın yan dairede yalnız yaşayan ve rahatsızlanan komşuları Huriye
'ye uzattıkları yardım eli sonrasında yaşananları konu edinen film, yaşam alanları ve onların kullanımları üzerine de yoğunlaşıyor.
Film Festivali,Hindistan
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:28