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Borç, kredi, iflas, vergi ve daha pek çok alanda ekonomik düzenleme içeren torba yasa kabul edildi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

25.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:32
Borç, kredi, iflas, vergi ve daha pek çok alanda ekonomik düzenleme içeren torba yasa kabul edildi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerin de yer aldığı kanun, başlıca şu düzenlemeleri içeriyor Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Euronews, Dünya

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