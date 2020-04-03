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Borçka'da gece yarısı itibariyle karantina uygulaması başladı

Borçka'da gece yarısı itibariyle karantina uygulaması başladı Artvin'de Borçka ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aralık köyü yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle gece yarısı itibariyle 15 günlük süreyle karantinaya alındı.

03.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:41
Borçka 'da gece yarısı itibariyle karantina uygulaması başladı
ARTVİN - Artvin 'de Borçka ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aralık köyü yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle gece yarısı itibariyle 15 günlük süreyle karantinaya alındı.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk Başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararın ardından, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındı. Uygulama gece yarısı itibariyle başladı. Polis ve Jandarma ekipleri ilçenin giriş çıkışlarına bariyerlerle kapattı.
Polis ekipler ilçe merkezinde dört farklı bölgede uygulama yaparken, aynı zamanda Jandarma ekipleri de Aralık köyünü giriş çıkışlara izin vermedi. Kaymakamlık izni olmayanların ilçeye giriş ve çıkışlar yapamayacağı uygulama öncesi, Borçka kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Belediye Başkanı Ercan Orhan uygulama noktalarını gezerek incelemelerde bulundular.
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Borçka’da gece yarısı itibariyle karantina uygulaması başladı

Kaynak: İHA

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