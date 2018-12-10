Borçka'da Hibe Destekli Butik Otel Açıldı

Artvin
'in Borçka
ilçesinde devlet hibe desteğiyle yapılan ve 2 milyon liraya mal olan butik otel, törenle hizmete açıldı.
Borçka'da, Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma teşvik hibe programı kapsamında 400 bin lira hibe destekle 2 milyon lira yatırımla yaptırılan butik otelin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, butik otelin bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek, kentin geleceğinin turizm ve eğitimde olduğunu söyledi.
Otel yatırımını gerçekleştiren Hopa
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek
, Aralık
Köyü Muhtarı Şenol Taban ve iş adamı Hayrettin Peker
'e teşekkür eden Doruk, şunları kaydetti:
"Devletimizin ve hükümetimizin hibe destekli projeleri girişimcilerimize büyük katkı sağlıyor. Bugün açılışını yaptığımız butik otel işletmecileri Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma teşvik hibe programlarından faydalandılar. Proje maliyetinin yaklaşık 400 bin lirasını hibe olarak aldılar. İlimizde yaşayan üç girişimci bir araya gelerek sermayelerini birleştirip turizm kenti ilimize yakışır geleneksel mimariye uygun butik otel kazandırdılar. Nihayetinde bu yatırım milli bir sermayedir. Bu ülkenin, bu devletin kaynaklarıdır. Bu kaynakları iyi kullanarak başta ülkemiz olmak üzere ilimizin turizmine katkı sunmanın gayreti içerisinde olmalıyız."
Otel sahiplerinden Osman Akyürek ise 65 yatak kapasiteli otelin geleneksel yöre mimarisine uygun olarak inşa edildiğini ve yaklaşık 2 milyon liraya mal olduğunu kaydetti.
Öte yandan törende, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce açılan ev pansiyonculuğu kursunu başarıyla tamamlayan 24 kursiyere sertifikaları Vali Doruk ve protokol üyelerince verildi.
Törene, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş
, Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, Çevre ve Şehircilik Müdürü Murat Cavunt, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan
, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt
, Borçka Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eşref Merttürk de katıldı.
Artvin,Borçka
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:08