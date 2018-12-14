Borçka'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Artvin
'in Borçka
ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hopa-Borçka karayolunun Demirciler köyü mevkisinde Sultan Tütüncü idaresindeki 34 RE 2463 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cengiz Kaya
'nın kullandığı 61 LE 510 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Cengiz Kaya ile otomobil içerisinde bulunan Resul Sagır yaralandı.
Ambulansla Borçka Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Artvin,Borçka
14 Aralık 2018 Cuma 11:59