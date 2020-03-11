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Borçka'da sağlık personeline koronavirüs eğitimi verildi

Borçka'da sağlık çalışanlarına yönelik, koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında eğitim düzenlendi.

11.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:20
Borçka'da sağlık personeline koronavirüs eğitimi verildi
Borçka 'da sağlık çalışanlarına yönelik, koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında eğitim düzenlendi.
Borçka Toplum Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde sunum yapan Dr. Büşra Sağlam, koronavirüs belirtileri, tedbirler ve dezenfekte konularında bilgi aktardı.
Sağlam, enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Eğitime, aile hekimleri, toplum sağlığı merkezi ile acil servis çalışanları katıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Borçka, Sağlık

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