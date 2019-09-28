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Borçka'da şiddetli yağış (2)

Artvin'in Borçka ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, bazı yollar da kapandı.

28.09.2019 10:42
Artvin'in Borçka ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, bazı yollar da kapandı.
İlçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı.
Taşkın nedeniyle bazı yollar kapandı.
Dere taşkını sonucu bazı binaların alt katlarını su bastı.
DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri de bölgede çalışmalara başladı.
Can kaybının yaşanmadığı olayda, derelerin taşmasına bağlı olarak hasar meydana geldi.
Artvin-Hopa kara yolu, Cankurtaran Tüneli girişindeki dere taşkını nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Önlemlerin alınmasının ardından trafik yeniden kontrollü olarak verilmeye başlandı.
Borçka'da şiddetli yağış (2)

Artvin, Borçka, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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