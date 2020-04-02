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Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındı

ARTVİN'in Borçka ilçe merkezi ve Aralık köyü koronavirüs salgını önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

02.04.2020 21:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:55
Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındı

ARTVİN'in Borçka ilçe merkezi ve Aralık köyü koronavirüs salgını önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Borçka ilçe merkezi ile Aralık köyünün bugün itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla 2'şerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye (en az 1.5 metre) dikkat edilmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına, Borçka Kaymakamlığı'nca gerekli tedbirlerin alınmasına, Borçka merkezinden geçen şehirlerarası karayolunun karantina kapsamı dışında bırakılmasına, Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş - geliş tüm yollarda kontrolün kolluk birimlerince sağlanmasına ve yol kontrol noktalarının oluşturulmasına, Kaymakamlığın gerekli gördüğü yolları geçici olarak trafiğe kapatmasına, Borçka ilçesinde köyler arası geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar yasaklanmasına karar verildi" denildi.

'SOSYAL MESAFEYE AZAMİ DİKKAT?

Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalarının mahalle ve köyleri ile ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu Vali Yardımcısının veya ilgili ilçe Kaymakamının onayı ile istisna tutulmasına, Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayı ile karantina kurallarından istisna tutulabilmesine, İl genelinde virüse yayılma fırsatı vermemek ve halk sağlığını korumak amacıyla sosyal mesafenin (en az 1.5 metre) korunmasına ve temasın önlenmesi hususlarına azami dikkat edilmelidir."

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN: PANİK YAPMAYA GEREK YOK

Artvin'de karantinaya alınan Borçka ilçesinde belediye başkanı Ercan Orhan açıklamalarda bulundu. Vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirten Orhan, "Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gerekli zincir sağlanmış durumda. Vatandaşlar karantina sürecinde kontrollü bir şekilde ilçe merkezinden alışverişlerini yapabilecekler. Yalnız çok dikkatli olmamız gerekiyor, sokaklarda fazla gezmeyelim, işimiz halledip dönelim, maske eldiven kullanarak, sosyal mesafeyi sağlayarak alışverişlerimizi gerçekleştirelim? dedi.

İlçede kesin olmayan bilgilerle koronavirüs vaka sayısının 10 olduğunu ifade eden Orhan, "Bu rakamın artmaması için karantina uygulaması kararı var. Bu kapsamda konulan kurallara harfiyen uyarak bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatıp sağlıklı günlere ulaşalım? ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Aralık, Artvin, Borçka, Güncel
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