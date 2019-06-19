19.06.2019 08:51
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Borçla aldığı aracının jant ve lastiklerini çaldılar

Borçla aldığı aracının jant ve lastiklerini çaldılar

Adana'da bir kişinin, 12 bin 500 lira borç parayla aldığı otomobilin 4 jantı ve lastikleri çalındı.

Adana'da bir kişinin, 12 bin 500 lira borç parayla aldığı otomobilin 4 jantı ve lastikleri çalındı. Sabah aracının jant ve lastiklerinin çalındığını fark eden Muhammet Türe, "Borç para ile almıştım şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi 2000 Bin Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik sistemleri işinde çalışan Muhammet Türe, 11 bin lira kredi çekip 12 bin 500 liraya bir ay önce bir otomobil aldı. Otomobilin jantlarını da borç para ile değiştirdi. Dün akşam da işten gelip evinin önüne otomobilini park etti. Sabah kalkıp işe gitmek istediğinde ise otomobilin 4 lastik ve jantının olmadığını görünce şok oldu. Muhammet Türe, şoku atlattıktan sonra polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Türe'nin ifadesine başvurdu. Türe, borçlanarak bir ay önce otomobili aldığını, jantları da yeni aldığını belirterek, "Akşam park ettim sabah baktım 4 lastik ve jantlar çalınmış. Borç para ile almıştım şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum" dedi. Türe, bir süre otomobiline bakıp öyle kaldı. Polis şimdi her yerde zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Otomobilden parmak izi alan polis lastik hırsızlığı yapan zanlılarla karşılaştırma yapacak. - ADANA
Kaynak: İHA
Sabah, Adana, 3. Sayfa

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