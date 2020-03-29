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Borçlu abonelerin elektriği 30 Nisan'a kadar kesilmeyecek

Aydem ve Gediz Elektrik, Korona virüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.

29.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:24
Borçlu abonelerin elektriği 30 Nisan'a kadar kesilmeyecek
Aydem ve Gediz Elektrik, Korona virüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.

Ege Bölgesi'nde Aydem ile Aydın , Denizli, Muğla'da, Gediz Elektrik ile İzmir ve Manisa 'da hizmet veren Aydem Enerji, bu kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enerji kesintisi yapılmaması" yönündeki çağrısına da olumlu karşılık verdi. Aydem ve Gediz Elektrik şirketlerinden yapılan açıklamada, "Küresel salgın nedeniyle kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde, toplumsal dayanışmayı çok önemsiyoruz. Yaşadığımız zor dönemde tüm zamanını evinde geçiren vatandaşlarımızı düşünüyoruz. Evde kal çağrısının ülkemizin ve halkımızın geleceği açısından hayati önem taşıdığının bilinciyle hareket ediyoruz. Kurumsal kültürümüzden kaynaklanan toplumsal duyarlılığımızın gereği olarak bu uygulamamızı halkımıza duyurmayı görev sayıyoruz" denildi.

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ' nin açıklamasında ayrıca abonelerin borçlarını ödeyebilmesini kolaylaştırmak amacıyla taksitlendirme yapıldığı belirtildi. Elektrik borcu bulunan aboneler, online işlemlerden taksitlendirme uygulamasından yararlanabilecekler. Borçlar, kredi kartına 9 aya kadar varan sürelerde taksitlendirilebilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Aydın, Gediz, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Borçlu abonelerin elektriği 30 Nisan'a kadar kesilmeyecek - Haberler

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