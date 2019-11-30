Haberler » Güncel » Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı - Haber

Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borçluyu borcunu ödemesi konusunda sürekli arayarak veya mesajla uyaran 3 avukat hakkında iddianame düzenledi. Avukatlara "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan cezalandırılması istendi.

30.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:02

Sabah'tan Selma Alim Dalgıç'ın haberine göre, 'da Perihan A. ve ağabeyini borçları olduğu gerekçesiyle sık sık arayan ve mesaj atarak rahatsız eden 3 avukat hakkında "Kişilerin ve Sükununu Bozma" suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar Ali Haydar C., Vural K. ve Müge G.'nin alacakları bulunan müşteki Perihan A.'yı sürekli aradıkları belirtildi. Şüpheli avukatların ayrıca borçla bir ilgisi bulunmayan müştekinin abisini de sık sık telefonla aradıkları, büro personeline arattırdıkları ve SMS göndererek rahatsız ettikleri belirtildi.

CEZA İSTENDİ

Savcılık, şüpheli avukatların "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Şüpheliler hakkındaki son soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmasına karar verildi.

Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Huzur, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
18:40 Kasımpaşa'yı yenen Sivaspor liderliğini korudu
18:40 Sivasspor'dan zirve pozu
18:40 Rıza Çalımbay: "Disiplin içindeyiz"
18:40 Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu
18:35 Akçakoca Kent Konseyi Adnan Yaman güven tazeledi
18:03 Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü
17:57 Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı
17:36 Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
17:34 Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
12:38 Beşiktaş, Slovan Bratislava'nın golcüsü Andraz Sporar'ı gözüne kestirdi
30.11.2019 18:45:42