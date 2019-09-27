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Borcunu ödemeyen şahısların iş yerini benzin dökerek yaktı

Eskişehir'de, bir şahıs kendisine borcu olduğunu iddia ettiği iki kişiye ait iş yerini benzin dökerek yaktı.

27.09.2019 17:24Borcunu ödemeyen şahısların iş yerini benzin dökerek yaktı
Eskişehir'de, bir şahıs kendisine borcu olduğunu iddia ettiği iki kişiye ait iş yerini benzin dökerek yaktı.

Olay, İstiklal Mahallesi Sökmeler Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre şüpheli M.B. (39), sokak üzerinde bulunan M.K. ve M.K.'ya ait iş yerinin önüne geldi. Alkollü olduğu iddia edilen zanlı, iş yerine benzin dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, çevre güvenliği alarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

İş yeri sahipleri M.K. ve M.K., polise verdiği ifadesinde, M.B.'nin kendilerine ait başka bir iş yerine daha önceden de araçla girmek suretiyle zarar verdiğini kaydetti.

Öte yandan polis ekiplerince yakalanan şüpheli, iş yeri sahiplerinin kendisine borcu olduğunu ve ödemedikleri için iş yerine zarar verdiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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