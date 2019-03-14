Borcunu Vermemek İçin Tırla Defalarca Otomobile Çarptı

Kaynak: İHA

Gaziantep'te bir tır sürücüsü, bin 500 liralık borcunu vermek için çağırdığı kişinin otomobiline defalarca çarparak yaklaşık 100 metre boyunca sürükledi. Otomobil sürücüsü ölümden döndü. Gaziantep'te 8 Mart günü 25 Aralık Sanayi Sitesi önünde yaşanan olayda, S.Ü. idaresindeki 38 E 0553 plakalı tır, Ferdi Ali Karkın idaresindeki 27 DH 795 plakalı otomobile yaklaşık 4 defa arkasından çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, tır ile kaldırım arasında sıkıştı. Kaza sonrası tır sürücüsü kayıplara karıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Karkın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda ölümden dönen otomobil sürücüsü Ferdi Ali Karkın, yaşadıklarını anlattı. Tır sürücüsü S.Ü.'yü tanıdığını söyleyen Karkın, "Yaklaşık 4 ay önce S.Ü. isimli şahsın işini yaptık, kaza yapmıştı, aracını onardık. Bin 500 TL alacağımız vardı, bir gün sonra vereceğini söyledi. Ama vermedi. Senet yaptık, aracı teslim ettik. 4 ay geçti, vermedi. Telefonlarımızı engellemiş, ulaşamadık" dedi.PARA ALMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞS.Ü.'nün parayı vermek için kendisini çağırdığını anlatan Ferdi Ali Karkın, "Babam olay günü sabah saatlerinde tır parkında S.Ü.'yü görmüş. Sabah saat 09.00 sıralarında uyandırmış, 'paramızı neden vermiyorsun' demiş. O da, yakındaki bir makarna fabrikasından yük alacağını, kendisine ödenecek paradan borcu verebileceğini söylemiş ve 'fabrikaya gelin parayı vereyim' demiş. Babam da beni olay yerine çağırdı. Ben otomobilim ile önde S.Ü. ise tır ile arkamda fabrikaya doğru seyir ediyorduk" şeklinde konuştu.YAŞANAN O ANLARI ANLATTIKarkın, S.Ü.'nün kullandığı tırın bir anda kendisine çarptığını belirterek, "Bir anda ne olduysa bana çarptı. Para vermemek için kasıtlı olarak bana çarptı. Defalarca çarptı. Tırın soluna alarak beni öldürmek istedi. Trafik ışıkların oradan itibaren yaklaşık 100 metre beni sürükleyerek getirdi. Sonra tır ile kaldırım arasında kaldım. Şahıs ise durmadı, kaçtı" dedi.ŞOKUNU ATLATAMIYORKarkın, kazanın şokunu atlamadığını ve psikolojik tedavi görmeye başladığını vurgulayarak, "Kazanın hemen ardından ambulans geldi, beni hastaneye kaldırdı. Hastanede yaklaşık 3-4 saat müşahede altında kaldım, taburcu edildim. Şu an psikolojik tedavi görüyorum. Çalışamıyorum, araç kullanamıyorum, gece uyuyamıyorum. Halen olayın etkisindeyim. Bir ambulans geçiyor sanki içerisindeymişim gibi geliyor" diye konuştu.OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜÖte yandan kazada büyük hasar gören ve hurdaya dönen otomobil yeniden onarılmak için sanayi sitesine çekilirken, polis ise Kayserili olduğu öğrenilen S.Ü.'nün yakalanması için çalışma başlattı(Mehmet Bulut/İHA)