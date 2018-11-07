Bordeaux 100 Milyon Euroya Satıldı!

ABD
yatırım şirketi General American Capital Partners (GACP) Fransa
'nın köklü kulüplerinden Girondins Bordeaux
'yu 100 milyon euro karşılığında satın aldı. Bu gelişme, kulübün eski sahibi olan Ulusal TV
kanalı M6 tarafından duyuruldu.
M6 medya grubu 1999'dan beri hisselerin çoğunluğunu elinde tutuyordu. Beklenen kar elde edilmediği için kulüp hisselerinin ABD'li şirkete satıldığı belirtildi.
Fransa Ligi'nde 6 şampiyonluğu bulunuyor
FC Girondins de Bordeaux maçlarını 42.115 kapasiteli Stade de Bordeaux (Matmut Atlantique) stadında oynuyor. Fransa Ligi'nde 6 şampiyonluğu bulunuyor. 4 kez de Fransa Lig Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
1995-96 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nı kazanıp UEFA Kupası'nda elemelere kalan ve bu kupada final oynayan Fransız ekibi, Bayern Münih
'e 2-0 ve 3-1 yenilerek ikinci olmuştu.
1992-1996 yılları arasında Fransa'nın efsane futbolcularından biri olan Zinedine Zidane
lacivert-beyazlı formayı terletti. Burada Avrupa
vitrinine çıkan Zizou, sırasıyla Juventus
ve bir diğer efsane olduğu takım olan Real Madrid
formalarını giydi.
Bordeaux, bu sezon 12 haftası oynanan ligde topladığı 15 puan ile 11.'inci sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 3 maçta daha puan ile tanışamadı.
(Burak Kızılöz/ Skorer Dış Haberler)
Zinedine Zidane,Fransa,Amerika Birleşik Devletleri,Bordeaux
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:25