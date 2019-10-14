Son Dakika: Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı

Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında nehrin batı tarafındaki Münbiç sınırında hazır bekleyen Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu birlikleri, Münbiç'e doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Münbiç konusunda da kararımızı uygulama aşamasındayız" açıklaması sonra komandoların Münbiç'e intikal etmesi dikkat çekti.

İSTİKAMET MÜNBİÇ

Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı bir şekilde ilerleyen TSK, Tel Abyad ve Resulayn'ı terör örgütü YPG'den temizlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği Münbiç'e ise Bordo Bereliler ve komandolar, Milli Suriye Ordusu'yla birlikte hareket etti.

ERDOĞAN MÜNBİÇ'İ İŞARET ETTİ

Esad güçlerinin ülkenin kuzeyine doğru ilerlemeye başladığına yönelik iddiaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kobani'de sıkıntı olmayacağa benziyor" dedi. Harekatın planlandığı gibi ilerlediğini de belirten Erdoğan, "Münbiç boşaltıldığında gerçek sahipleri oraya girecek" diye konuştu.

MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.