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Bordum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

18.08.2019 16:45
Bordum'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.
Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge ve çevre bölge müdürlükleri bünyesindeki 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın çıkan bölgeye yakın her hangi bir yerleşim yeri bulunmuyor.
Daha önce 2006'da da yangın çıkan alanda, genç kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu belirtildi.
Bu arada, Muğla'nın diğer ilçesi Milas'ta öğlen saatlerinde Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda başlayan orman yangını da devam ediyor.
Bordum'da orman yangını

Gökpınar, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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