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Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu

Aksaray'da yaşayan bir genç, aracından börek almak için indiği sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu yerde sürüklendi. Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada, yaralı gencin hayati tehlikesi bulunuyor.

19.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:12

Aksaray 'da, ehliyetsiz halde kullandığı hafif ticari araçtan börek almak için inen Mevlit Han E'ye (16), otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

YARALI, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDI

Sabah saatlerinde sanayi sitesi girişinde meydana gelen kazada, ehliyetsiz olduğu belirlenen Mevlit Han E, bir börek salonunun önünde aracından indi. Börekçiye geçmek isteyen gence, Mustafa Altınsoy (20) yönetimindeki 68 BJ 480 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlayan sürücü, yere düşüp sürüklendi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

''SOLUMDAN GELEN BİR ARAÇ BENİ SIKIŞTIRDI''

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mevlit Han E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, polis merkezine götürülen Mustafa Altınsoy, "Sağ şeritten geliyordum, solumdan gelen bir araç beni sıkıştırdı. O sırada arabadan indi, çarptım." dedi. Kaza haberi üzerine hastaneye gelen anne Fadime E. ise, oğlunu görünce "Oğlumun bir şeyi var mı?" diyerek ağladı.

Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Aksaray'da börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Etiketler : Aksaray, Han, Güncel

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